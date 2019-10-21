В Госдуме попросят прокуратуру признать The Bell иноагентом

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что собирается написать запрос в прокуратуру о проверке антироссийского издания The Bell.

Ранее ФАН опубликовало расследование, согласно которому The Bell оказался экспериментом спецслужб США по созданию антироссийских СМИ. При этом спонсоры The Bell далеко не рядовые читатели. Например, первые 100 тысяч долларов на проект были получены по программе Investigative Reporting.

«Для признания The Bell иноагентом должны быть правовые основания. Если правовым основаниям соответствует, то The Bell можно назвать иноагентом. Нужно обратиться в прокуратуру. Я напишу запрос для того, чтобы проверить The Bell на соответствие статуса иноагента», — пояснил Евгений Федоров.

Примечательно, что The Bell является не единственным расследовательским журналистским проектом в РФ, который ведет явную антироссийскую деятельность на средства от иностранных фондов. Роман Баданин и его «Проект» удивительно точно повторили судьбу The Bell.

«Соединенные Штаты выделяют около 80 миллиардов долларов, под это финансирование выстраиваются разные исполнители, которые готовы за эти деньги что-то делать. В том числе и The Bell, исходя из вашей информации. Это система, у которой начальник — Государственный департамент США, по некоторым вопросам — ЦРУ. И [беглый олигарх] Михаил Ходорковский также работает на Госдеп, иначе давно бы уже там сидел в тюрьме. Это система единого управления. В данном случае — это многообразие пятой колонны и фактор внешнего управления в СМИ во внешнем поле», — заключил Евгений Федоров.

По словам эксперта фонда «Народная дипломатия», представителя экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергея Простакова, история издания The Bell начиналась в США при еще прежней администрации. На проекты бывших медиаменеджеров популярных российских либеральных изданий американцы могли возлагать большие надежды, явно ожидая того, что их популярность приблизится к СМИ, в которых прежде работали основательница The Bell Елизавета Осетинская и те, кто пошел ее путем.

«Тем не менее даже при серьезных денежных вливаниях и наличии определенного авторитета в журналистском сообществе, особенно его либеральной части, проекты Осетинской и, например, того же Баданина, не достигли уровня популярности ведущих СМИ России. Их публикации получали широкий охват только после упоминаний в других либеральных медиа, а также с помощью раскрутки в социальных сетях, которой занималась и сеть Ходорковского, лично знакомого с Осетинской», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что содержание The Bell достаточно однообразно и представляет собой смесь из новостей других источников и редкого собственного контента, направленного на критику России. В итоге мы имеем не самое популярное СМИ с сомнительного качества содержанием, существующее на иностранные деньги, действующее в иностранных интересах и связанное с ведущим антироссийскую деятельность из-за рубежа Михаилом Ходорковским.

«Как минимум признание иностранным агентом The Bell уже явно заслужил своей деятельностью», — заключил Сергей Простаков.

Ранее ФАН создало проект Классификатор СМИ, в который вошли самые читаемые средства массовой информации с федеральным охватом. Все СМИ были разделены на пять крупных категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.