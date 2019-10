В Госдуме попросят прокуратуру признать The Bell иноагентом

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что собирается написать запрос в прокуратуру о проверке антироссийского издания The Bell.

Ранее ФАН опубликовало расследование, согласно которому The Bell оказался экспериментом спецслужб США по созданию антироссийских СМИ. При этом спонсоры The Bell далеко не рядовые читатели. Например, первые 100 тысяч долларов на проект были получены по программе Investigative Reporting.

«Для признания The Bell иноагентом должны быть правовые основания. Если правовым основаниям соответствует, то The Bell можно назвать иноагентом. Нужно обратиться в прокуратуру. Я напишу запрос для того, чтобы проверить The Bell на соответствие статуса иноагента», — пояснил Евгений Федоров.