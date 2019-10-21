NI восхитился возможностями российской САУ «Коалиция»

Нью-Йорк, 21 октября. Американский журнал The National Interest в своей публикации восхитился тактико-техническими характеристиками новой российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С35 «Коалиция». Издание отмечает, что «Коалиция» является заменой САУ 2С19 «Mстa-С».

Американские журналисты обратили внимание, что благодаря автоматизации экипаж САУ удалось сократить до трех человек: командира, водителя и стрелка. При этом самой сильной стороной артиллерийской установки издание называет скорость ее стрельбы.

«Экипаж из трех человек теоретически может обеспечить невероятную скорость стрельбы — шестнадцать выстрелов в минуту. Возможно, это будет самая высокая скорость среди всех самоходных орудий», — пишет NI.

Издание сравнивает российское вооружение с американской установкой M109 SPG: отмечается, что у произведенной в Штатах установки скорость составляет всего четыре выстрела в минуту. Однако сейчас M109 SPG проходит модернизацию, в результате которой показатель планируют увеличить до значения 6–10 выстрелов в минуту.

До этого эксперты отмечали, что российская самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ», испытания которой Минобороны РФ планирует завершить в 2020 году, станет оружием нового поколения в арсенале сухопутных войск.

Ранее National Interest назвал новый российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня». Издание сравнило российский подводный крейсер с аналогами, которые эксплуатируются в США, Великобритании, Китае и Индии. Журналисты заявили, что «Юрий Долгорукий» сможет разрушить «города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены при первом ударе противника».