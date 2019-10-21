В Кремле анонсировали переговоры Путина и лидера Кубы

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим кубинским коллегой Диасом Канелем. Об этом сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что встреча пройдет 29 октября.

«Это еще одна встреча, она в продолжение тех бесед, которые провел на Кубе недавно наш премьер-министр», — добавил Ушаков.

Напомним, в начале октября Кубу посетил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Он встретился с главой Госсовета и Совета министров республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро.

На переговорах с Бермундесом был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве. Одним из них стало соглашение на сумму 21 млн евро, направленное на поддержку летной годности российских самолетов, которые использует Куба. Идет работа и над другими важными сделками, например проектом по модернизации кубинских железных дорог. Проект рассчитан на целых 15 лет.

Страны активно развивают экономическое сотрудничество. Так, в минувшем году товарооборот между Россией и Островом свободы вырос на 34% и составил 388 млн долларов. Ожидается, что в 2019 году он составит 500 млн долларов. Кроме того, Москва и Гавана планируют разработать стратегию торгово-экономического сотрудничества до 2030 года.