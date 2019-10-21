Путин обсудит с Эрдоганом в Сочи операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приостановку операции против курдов-террористов на севере Сирии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Встреча президентов России и Турции запланирована на 22 октября в Сочи. Лидеры двух стран продолжат обсуждать ситуацию в Сирии в контексте проводимой там турецкими военными операции и ее временной приостановки. Ушаков констатировал, что очередной личный контакт Путина и Эрдогана станет уже восьмым с начала года.

Помощник российского лидера добавил, что в преддверии заседания Конституционного комитета Сирии необходимо избегать действий, которые могут нанести ущерб урегулированию внутри страны.

«Мы это неоднократно подчеркивали, чтобы сейчас никакими акциями, никакими шагами не нанести ущерб урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса», — напомнил он.

Ушаков констатировал, что ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры 15 октября.

«В ходе этого разговора с учетом особенности ситуации в Сирийской Арабской Республике условлено было провести внеочередной рабочий контакт», — добавил он.

Напомним, операция турецкой армии «Источник мира» против курдских террористов стартовала 9 октября. Анкара намерена создать на севере Сирии некую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее границы.

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части республики и стали оказывать давление на местных жителей. Курды не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских террористов на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от буферной зоны на 30 километров. В случае невыполнения условий договоренности Анкара возобновит военную операцию до полной зачистки территории на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.