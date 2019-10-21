Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»

Вашингтон, 21 октября. Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы». Согласно первым оценкам, продолжение саги приятно удивило кинолюбителей.

Состоялся первый официальный показ фильма «Терминатор: Темные судьбы» для СМИ. Журналист Gizmodo Гермейн Люсьер остался под впечатлением от кинокартины.

«Отличная перезагрузка, совмещающая в себе лучшие моменты «Терминатора» и «Терминатора 2». Дэвис, Рейес и Хэмилтон прекрасны, экшен будоражит», — отметил представитель СМИ.

Также кинокритики хвалят актерскую игру Линды Хэмилтон (героиня — Сара Коннор) и Маккензи Дэвис (сыграла Грэйс, киборга из будущего) и отмечают, что лента стала отличным продолжением культовой второй части «Терминатора», вышедшей в 1991 году.

Некоторые эксперты сравнили успех нового фильма с перезапуском фантастической франшизы «Звездный путь».

Фильм «Терминатор: Темные Судьбы» выйдет на российских экранах кинотеатров 31 октября. Действия в фильме будут продолжением боевика «Терминатор 2: Судный день». Продюсер кинокартины — Джеймс Кэмерон, режиссер — Тим Миллер.

Ранее сообщалось, что Джеймс Кэмерон рассказал о возможном продолжении франшизы — шестая часть фильма может стать трилогией, однако для реализации идеи «Терминатор: Темные судьбы» должен собрать хорошую кассу.