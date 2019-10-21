Политолог рассказал, куда Порошенко убежит от украинской тюрьмы

Москва, 21 октября. Бывший украинский президент Петр Порошенко готовится эмигрировать в Испанию, опасаясь тюремного заключения в своей стране. Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский.

Украинские СМИ ранее сообщили, что пятый глава государства вывозит свои вещи из особняка под Киевом. Белковский информации журналистов не удивился и отметил, что версия о переезде Порошенко в другой дом на Украине выглядит крайне неубедительно.

В эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» эксперт рассказал, куда Порошенко убежит от украинской тюрьмы.

«Сейчас он уедет в Испанию, что естественно. А куда деваться-то? Все, посадят его сейчас, посадят-посадят (…) Он прекрасно понимает, что Владимир Зеленский (действующий президент Украины. — прим. ФАН) его посадит, конечно», – заявил Белковский.

Напомним, ГБР Украины в настоящее время ведет расследование более десятка уголовных дел, фигурантами которых являются экс-президент Украины, а также другие высокопоставленные лица страны. Порошенко обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Одно из дел касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», являющегося одним из самых крупных активов бывшего украинского лидера. Сам Порошенко отвергает все обвинения.

В комментарии Федеральному агентству новостей политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик не исключил, что пятого украинского президента могут осудить. По его мнению, добить Порошенко — одна из задач его сменщика на президентском посту и партии «Слуга народа».

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко пристыдил генпрокурора Украины Руслана Рябошапку, который заявил, что следствию «не хватает доказательств», чтобы лишить экс-президента Украины депутатской неприкосновенности и возбудить против него уголовное дело за преступления, которые он мог совершить на посту главы государства.