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«Банковский роуминг» могут отменить в 2020 году

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«Банковский роуминг» могут отменить в 2020 году

Москва, 21 октября. Закон об отмене комиссий за межрегиональные переводы в рамках одного банка намерены принять к 2020 году. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В кулуарах конференции «Российско-китайское сотрудничество: пути друг к другу» он рассказал о планах рассмотреть соответствующий законопроект в первом чтении в ноябре, а принять его до конца текущего года во втором и третьем чтении, чтобы «он начал действовать с начала следующего года». Об этом пишет ТАСС.

Аксаков подчеркнул, что после внесения законопроекта на рассмотрение Госдумы некоторые банки начали отказываться от такого «роуминга».

Если закон будет принят, то изменения внесут в статью 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

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