В Раде назвали Зеленского «Порошенко номер два»

Киев, 21 октября. Новый президент Украины Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко в том, что касается урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал в понедельник депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — отметил он.

По словам народного избранника, Киев в настоящее время не предпринимает никаких попыток положить конец кровопролитию на востоке страны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский еще во время своей предвыборной кампании обещал уделить все свое внимание проблеме войны в Донбассе, которая продолжается с 2014 года. Тем не менее, придя к власти, он пока что не предпринял ни одного шага в этом направлении. При этом украинский лидер взял на вооружение антироссийскую риторику своего предшественника.

В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец войне. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.