Слепые вожди слепых. Роман Носиков о том, как Запад сбросил Украину в яму

Американское издание The New York Times опубликовало пронзительную как по форме, так и по содержанию статью за авторством Мишель Голдберг под названием «Украина стала динамичной демократией. Неудивительно, что Трамп ее ненавидит».

По форме статья представляет собой истерику из-за того, что нынешний президент США ограничивает поддержку украинскому режиму. По содержанию же перед нами — лихорадочное перечисление достижений Украины в виде: а) национализированного Межигорья; б) президента-еврея; и в) цитат из украинских журналистов типа Натальи Гуменюк.

Гуменюк — это главный редактор украинского телеканала «Громадське». Приведем пример ее слов, процитированных в статье Голдберг:

«Сегодня это, наверное, лучшая демократия, чем Венгрия и Польша, с точки зрения политического представительства, политических свобод… Украина, несмотря на то, что говорит Трамп, является примером успеха для Восточной Европы».

Вероятно, с точки зрения журналистки The New York Times, если уж сама Гуменюк с «Громадске» говорит, что Украина — это невероятный успех и демократия лучшей венгерской, то какие основания ей не верить? Зачем ей лгать? Да и способна ли эта журналистка на ложь?

…В 2015 году хакерская группа «Киберберкут» получила доступ к переписке Натальи Гуменюк с Ириной Луценко. Она выложена в открытый доступ и доступна к проверке подлинности. В той переписке Гуменюк излагала свои идеи относительно способов возвращения Донбасса под контроль Украины.

В частности, она настаивала на полной газовой, энергетической и финансовой блокаде мятежной территории. А также предложила распространять от имени ДНР информацию об убийстве мирных жителей военнослужащими республики в духе: «Мы убили нечаянно 10 мирных жителей, но думаем, что родственники простят нас. Да, мы не можем прокормить так много, поэтому сейчас уничтожаем часть людей, уж простите».

Кроме того, Гуменюк рекомендовала распускать слухи о применении Россией оружия массового поражения:

«Громко говорить в транспорте, что Путин хочет применить ядерное оружие ради Новороссии».

Ну, и так далее.

Впрочем, мы можем вспомнить не только саму Гуменюк, которая редактирует «Громадске», но и материалы этого самого «Громадске», вышедшие из-под ее редактуры в эфир и ставшие достоянием человечества.

Вот, например, замечательный телематериал, в котором украинский журналист Богдан Буткевич объясняет: проблема Донбасса в том, что там слишком много никому не нужных людей — поэтому нужно просто убить полтора миллиона человек, и все.

А вот прекрасное интервью на том же телеканале с нацистом, активным участником Евромайдана, членом украинского карательного батальона «Донбасс» Дмитрием Резниченко. Этот человек сообщает нам, что 2 мая 2014 года в Одессе все кончилось хорошо, потому что «меньше коллаборантов теперь ходит по улицам»…

Действительно, свобода слова на Украине не имеет современных аналогов — поскольку «Дойче вохеншау» и «Радио тысячи холмов» остались все-таки в прошлом. Правда и то, что приход к власти в Киеве президента-еврея ничего в этих достижениях не изменил.

Одновременно с колонкой The New York Times уже британская «Би-Би-Си» издает рейтинг наиболее влиятельных женщин в мире. Из него «по части России» вычеркнуты Мария Захарова и Маргарита Симоньян, а на их место вставлена юрист без юридического образования Любовь Соболь.

Это та самая Соболь, которая испытывает затруднения при решении задачки по математике для подготовительных курсов к школе. Но зато не имеет никаких проблем с тем, чтобы преследовать беременную Симоньян или сдать в избирком подписи умерших людей.

Понятно, что ее шеф Алексей Навальный использован уже до полной невозможности заштопывания и что ему нужна замена, соответствующая духу времени. Который, по версии Запада, весь заключен в культе Vagina dentata. Но можно же действовать не так топорно? Или нельзя? Или больше это не считается топорным?

Одновременно с этим против RT, возглавляемой совсем уже не влиятельной Симоньян, по всему Западу вводятся ограничения, санкции и штрафы.

Те, кому сейчас 20—25 лет, не могут узнать эту картину — просто потому, что никогда ранее ее не видели. Я и сам-то зацепил самый краешек, излет той системы. Но все же я могу узнать ее злокачественные родинки — сочетание бравурных докладов о сплочении всего прогрессивного человечества вокруг решения Партии с одновременным прослушиванием «Би-Би-Си» сквозь глушилки.

Все это означает не только то, что Запад заврался. Это означает, что он заврался до такой степени, что не может контролировать качество своей лжи.

Его система не просто рисует для своих жертв ложную картину мира — она сама зажмурилась, чтобы не видеть реальности. Еще вчера наблюдение подлинной картинки происходящего считалось «изменой идеалам демократии», а сегодня, с началом процедуры импичмента Дональду Трампу, видеть реальность — это в глазах «глубинного государства» уже государственная измена.

«Они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15.14).

Это в равной степени относится и к США, и к ЕС, в котором Европарламент принимает документы, призывающие бороться с «русской пропагандой». То есть фактически узаконивающие обязательность, зажмурившись и заткнув уши, продолжать курс, проложенный идеологами, — ни шага в сторону от направления к концу Истории.

Концом Истории это, конечно же, не будет. Но в той яме останутся и те, кто вел, и те кто позволил себя вести. По иронии судьбы, первым в ту яму Запад сбросил Украину.