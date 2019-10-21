Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования осужденной в РФ гражданки Израиля

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили возможность помилования гражданки Израиля, которая была осуждена в РФ за контрабанду наркотиков. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Речь идет о Нааме Иссахар, которую приговорили в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков. Журналисты спросили Ушакова, затрагивалась ли в ходе разговора Путина и Нетаньяху тема помилования израильтянки.

«Эта тема на слуху, и она в той или иной степени затрагивалась», — ответил Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху направил президенту России официальную просьбу о помиловании Наамы Иссахар. До этого президент Израиля Реувен Ривлин сообщил в своем Twitter, что попросил Путина помиловать Иссахар.

Напомним, 25-летнюю израильтянку задержали в аэропорту «Шереметьево», когда она находилась в транзитной зоне. При досмотре у нее обнаружили 9,5 грамма гашиша. 11 октября Химкинский суд признал гражданку Израиля виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 7,5 года в колонии общего режима. Защита Иссахар собирается обжаловать данное решение.