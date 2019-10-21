Более 50 журналистов стали жертвами нападений на Украине в 2019 году

Киев, 21 октября. Свыше 50 нападений на журналистов зафиксировано на Украине с начала 2019 года. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, за девять месяцев 2019 года на Украине зафиксировано 55 нападений на сотрудников СМИ. В июле, августе и сентябре совершено 19 нападений на украинских журналистов. При этом в первом полугодии произошло 36 нападений на сотрудников СМИ.

«В III квартале 2019 года чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве — шесть случаев и в Одессе — четыре инцидента», — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что украинские власти должны обратить внимание на данную проблему, а также обеспечить быстрое и эффективное расследование всех нападений на журналистов.

Стоит отметить, что представители ОБСЕ неоднократно призывали украинские власти довести до конца расследование многочисленных нападений на журналистов, число которых заметно увеличилось за последние несколько лет.