Гендиректор артели арестован по делу о гибели людей при прорыве дамб под Красноярском

Красноярск, 21 октября. Генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков арестован на два месяца по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска.

Ковальков на заседании суда попросил оставить его на свободе на период следствия. Он объяснил, что хотел бы помочь пострадавшим.

«Избрать Ковалькову (...) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 18 декабря 2019 года включительно», — объявила судья Марина Попцова.

Ранее по делу о прорыве дамб в Красноярском крае был арестован начальник участка компании «Сисим» Андрей Еганов. Он будет находиться в СИЗО №1 Красноярска.

Кроме того, под стражу до 18 декабря будет заключен мастер горного участка ООО «Сисим» Евгений Александров. Следствие полагает, что он не проконтролировал ремонт дамб и не обеспечил безопасные условия работникам.

Напомним, ЧП произошло в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в ночь на субботу. Произошел прорыв технологического водоема золотодобывающей артели. Затопленными оказались два общежития временного типа — грязевая волна достигала в высоту почти пяти метров.

Впоследствии появилась уточненная информация — в Курагинском районе оказались разрушенными пять незаконно возведенных дамб. Прорыв начался с самой верхней, а потом движущийся поток воды по цепочке разрушил еще четыре сооружения.

В результате произошедшего погибли 15 человек, 26 пострадали, еще шесть пропали без вести. Одного из них — машиниста-бульдозериста 1985 года рождения — оперативники обнаружили накануне живым в рабочем поселке.

Компания «Сибзолото» ранее опубликовала полный список сотрудников, погибших и пропавших во время чрезвычайного происшествия на реке Сейба. Понедельник в Красноярском крае объявлен днем траура. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ.

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить внимание на нужды пострадавших при ЧП. Росприроднадзор проверит работу российских золотодобывающих компаний, а также всех гидротехнических сооружений в стране.