Доктор Мясников назвал вызывающие зависимость лекарства-пустышки

Москва, 21 октября. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.

Мясников подчеркнул, что фармакология XXI века напрямую связана с «подсаживанием» населения на лекарства. Только в России жители ежегодно тратят в аптеках миллиард долларов за лекарства-пустышки. По мнению эксперта, избавиться от зависимости от некоторых из них сложнее, чем от наркотиков.

К пустышкам Мясников отнес снотворные, успокаивающие и препараты от насморка. Он пояснил, что они вызывают привыкание, а пользы от них никакой. Доктор заметил, что фармакология стала успешным бизнесом.

«У нас масса лекарств, которые вам не нужны, — констатировал он. — Если вы не какой-то хронически больной, то не должны принимать больше четырех препаратов».

Мясников пояснил, что исключения составляют люди с проблемами сердца, с повышенным сахаром и давлением.

«То здесь уже никуда не деться – статины, аспирин, препараты по типу эналаприла – это ваше, никуда не уйти, — подчеркнул врач. — Снижение веса, движение и правильное питание эффективнее таблеток».

Телеведущий осудил россиян, которые с помощью лекарств пытаются скрыть свою лень и нежелание правильно питаться. Мясников убежден, что две трети лекарств бесполезны и вызывают зависимость. Он также подчеркнул, что люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением.

Ранее Мясников назвал продукты, которые вызывают онкологические заболевания.