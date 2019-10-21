Коротченко прокомментировал действия Эрдогана против курдов-террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «предпримет шаги» по Сирии (вероятно, связанные с операцией «Источник мира» против курдов-террористов. — Прим. ФАН) после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, ведя антитеррористическую операцию, Турция хочет обезопасить свою территорию, не претендуя на суверенитет Сирии, при этом Эрдоган действует без оглядки на США и Запад, а только с оглядкой на Россию.

В минувший четверг Анкара заявила, что приостанавливает на 120 часов военную операцию против курдов-террористов, а также о выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Турция намерена контролировать самостоятельно. Однако сообщения о боях в 30-километровой буферной зоне продолжают поступать.

На этом фоне появилась информация, что Анкара может возобновить антитеррористическую операцию, а Эрдоган напомнил, что 120-часовое перемирие вот-вот истечет.

«Завтра у нас будет поездка в Россию, в Сочи, — заявил президент Турции в ходе очередной пресс-конференции в Стамбуле. — Мы обсудим этот процесс (антитеррористическую операцию. — Прим. ред.) с господином [Владимиром] Путиным (президентом РФ. — Прим. ред.) и после этого предпримем шаги, которые необходимы».

Какие именно шаги будут предприняты, Эрдоган не уточнил.

Комментируя позицию Анкары в отношении курдов, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко с удовлетворением отметил, что Эрдоган в своей политике не ориентируется ни на Вашингтон, ни на Брюссель: турецкое руководство прислушивается только к России.

«Мотивировка Эрдогана совершенно понятна, — отметил Коротченко. — Турция создает свою собственную зону безопасности. Мы привержены территориальной целостности Сирии и исходим из заявления Эрдогана, что это временный вариант. Полагаю, в ходе военной операции турецкие военные дальше 30-километровой зоны не пойдут, а всю остальную территорию должна занять сирийская армия».

В связи с этим созданы условия для посреднических усилий России для достижения мира в Сирии, с удовлетворением отметил военный эксперт.

«Я сразу сказал, что Турция будет проводить эту операцию без оглядки на США. Эрдоган чувствует себя самостоятельным игроком и действует без оглядки на крики из Вашингтона», — подчеркнул собеседник ФАН.

Коротченко пояснил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время не имеет достаточно рычагов, чтобы надавить на Анкару, особенно, если вспомнить, что Вашингтон фактически бросил курдов-террористов, которым потворствовал, пока те были нужны.

«Трамп достаточно слаб, в первую очередь из-за угрозы импичмента, — считает Коротченко. — Также непонятно, каковы будут расклады со следующими президентскими выборами в США. В этих условиях Эрдоган действует без оглядки на кого бы то ни было [на Западе], но с оглядкой на Россию. Это я должен особо подчеркнуть — Эрдоган действует с оглядкой исключительно на Россию».

Игорь Коротченко напомнил, что Анкара, невзирая на гневные окрики из Вашингтона, закупила российские системы ПВО С-400. А после отказа США продавать Турции истребители Эрдоган выразил готовность рассмотреть возможность контракта с Москвой на поставки боевых самолетов. Эрдоган также крайне жестко реагирует на все претензии европейских стран по поводу антитеррористической операции Турции на севере Сирии.

Президент Турции 9 октября объявил о начале операции «Источник мира», направленной против курдов-террористов, которые сотрудничают с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Объявленное Анкарой по договоренности с США 120-часовое перемирие истекает менее чем через 30 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.