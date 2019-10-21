Пожарные отказали президенту Франции в защите на острове Майотта

Франция, 21 октября. Сотрудники пожарной службы острова Майотта объявили бойкот президенту Франции Эммануэлю Макрону, отказавшись обеспечивать его безопасность при посадке самолета.

Представители чрезвычайных служб департамента приняли решение о бойкоте французского президента в знак солидарности французским коллегам, которых неделю назад полицейские разогнали в центре Парижа. Об этом сообщает профсоюзная организация.

Пожарные заявили, что перестанут обеспечивать «адекватную безопасность» за час до приземления самолета Эммануэля Макрона, и вернутся к своим обязанностям лишь спустя 15 минут после посадки воздушного борта, сообщает телеканал BFMTV.

15 октября в столице Франции несколько тысяч пожарных вышли на улицы города с требованием увеличение оплаты труда и улучшения условий работы сотрудников. Сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих граждан слезоточивый газ и водометы.

Остров Майотта, входящий в состав Коморских остров, в течение почти трех десятков лет был предметом спора между Францией и Коморами. В марте 2009 года жители острова провели референдум, в ходе которого приняли решение стать департаментом.

Ранее сообщалось, что французским полицейским удалось предотвратить теракт, который по стилю мог напомнить атаку торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Как сообщает «Царьград», президент Франции полностью поддерживает возвращение России в Совет Европы. Об этом Макрон заявил на заседании ПАСЕ.