Запрета на Telegram в России нет, заявил спецпредставитель президента РФ

Москва, 21 октября. В России нет запрета на популярный мессенджер Telegram, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на 150+ российских университетов», – отметил он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что блокировка IP-адресов, используемых Telegram, послужила стимулом для развития стартапов в сфере.

«У нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — добавил спецпредставитель президента России.

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует мессенджер по решению суда из-за отказа компании предоставить в ФСБ ключи шифрования. 23 сентября глава ведомства Александр Жаров заявил о разработке новой системы противодействия распространению запрещенных данных в России.

