Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

Москва, 21 октября. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил шансы петербуржцев в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«На мой взгляд, «Зенит» ждет очень сложная игра. «Лейпциг» находится в таком положении, что ему нужно обыгрывать нашу команду на своем поле, иначе турнирная ситуация станет для них крайне сложной. Понятно, что они хотят реабилитироваться за поражение от «Лиона» в прошлом туре. «Зенит», на мой взгляд, в такой игре устроит ничья», — считает специалист.

По его мнению, сейчас петербургская команда находится в очень хорошем состоянии.

«У тренерского штаба есть разные варианты. Мы можем увидеть тройку центральных защитников, а можем и пару. Кроме того, Сергей Семак (главный тренер «Зенита». — Прим. ФАН) может насытить центр поля различными сочетаниями. Команда прибавила в позиционной атаке. Не думаю, что разгромная победа над «Ростовом» скажется на команде негативно. Наоборот, это придаст уверенности в своих силах», — подчеркнул эксперт.

«Зенит» сыграет с «Лейпцигом» на выезде в среду, 23 октября. Встреча начнется в 19.55 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в зимнее трансферное окно «Ростов» могут покинуть четыре игрока. Речь идет о защитнике Дмитрии Чистякове, полузащитниках Матиасе Норманне и Алексее Ионове, а также нападающем Элдоре Шомуродове.