В Госдуме рассказали, как США «проворонили» российскую армию

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал «реальную причину», побудившую США к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил заявление главы оборонного ведомства РФ.

По словам Сергея Шойгу, «реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из ДРСМД, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации». Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин разделяет эту точку зрения.

«Чтобы американцы могли наращивать свои оборонные бюджеты, необходимо обозначать причину, ради которой надо это делать. Сегодня причиной являются Китай и Российская Федерация, — сказал Шерин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. — Китай последние пять лет увеличивает свои оборонные расходы на 10 процентов выше, чем в предыдущий год. И сегодня Китай несет колоссальные расходы на оборону, он перевооружается, чистит население. И Российскую Федерацию американцы проворонили в тот момент, когда они встали перед фактом, что мы уже провели очень глубокую модернизацию и что российская армия уже не та, что была даже в 2008 году».

По словам парламентария, «каждый раз, когда США кого-то вооружают, а потом те убегают и оставляют свои склады», Россия делает из этого определенные выводы и модернизирует свою армию в соответствии с ними.

«Спасибо грузинской армии, которой американцы оставили большие разработки, — мы тоже смогли оценить, какие соотношения сил и средств, — заметил Шерин. — Это для нас тоже определенный разведывательный признак».

Вместе с тем депутат Госдумы подчеркнул, что «США — это та страна, которая сегодня не оглядывается на общественное мнение, какие-то государства и международные институты».

«Если этой стране что-то нужно и это противоречит ее национальным интересам, она будет снимать с себя обязательства, выходить из международных договоров и обвинять в этом, естественно, Российскую Федерацию. Китай сложно обвинять — потому что это вторая экономика в мире и все-таки с Китаем надо больше считаться. А РФ — это исторически такая пугалка, которую можно использовать во время каких-то политических дебатов», — объяснил первый замглавы думского комитета по обороне.

Он уверен, что ДРСМД — это не единственный договор, из которого выйдут американцы.