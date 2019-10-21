Киев намерен достичь договоренностей с МВФ по новой программе кредитования до конца года

Киев, 21 октября. Киев планирует достичь предварительных договоренностей с представителями Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе расширенного финансирования (EFF) до конца 2019 года. Об этом рассказала первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

«Мы очень надеемся на то, что в этом году завершим (переговоры), и в этом же году достигнем staff-level agreement (договоренности на рабочем уровне), подпишем меморандум и команда МВФ, работающая с нами, сможет представить Исполнительному совету МВФ все необходимое для утверждения программы», — сообщила она.

Рожкова отметила, что новая программа расширенного финансирования рассчитана на три года, при этом она предполагает более глубокие реформы, чем предыдущая. Как подчеркнула замглавы НБУ, в новую программу кредитования перейдут те элементы, которые не были выполнены в предыдущих программах. По словам Рожковой, в первую очередь это относится к бюджету.

«Это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности», — пояснила замглавы НБУ в интервью «Укринформ».

Помимо этого, она обратила внимание на необходимость проведения на Украине антикоррупционной и земельной реформ, а также реформы здравоохранения и образования. Кроме того, Киеву необходимо внедрить международные стандарты регулирования и надзора в банковском секторе.

По словам Рожковой, в ходе встречи с представителями МВФ, которая прошла в США, не обсуждался вопрос суммы новой программы. При этом представитель Нацбанка Украины отметила, что сейчас Киев имеет достаточно финансов в резервах, поэтому не нуждается в срочных траншах МВФ.

«Конечно, если мы говорим о среднесрочной перспективе, нам эта программа необходима — это два или три года», — заключила Рожкова.

Ранее миссия МВФ заявила о слишком низких темпах роста украинской экономики. В МВФ отметили, что рост экономики Украины тормозит распространение коррупции.