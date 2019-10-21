Лавров отметил ключевую роль СБ ООН в решении международных конфликтов

Москва, 21 октября. Урегулирование любых современных международных конфликтов должно осуществляться в рамках резолюций Совбеза ООН. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

По его словам, подобный подход необходимо использовать в вопросе разрешения конфликтов в Косово, Ливии, Сирии, на Украине и в африканских странах.

«По каждому из этих конфликтов есть параметры урегулирования, которые закреплены СБ ООН. Мы выступаем за то, чтобы СБ продвигался по этим лекалам в самом тесном, может даже более тесном, чем сейчас, взаимодействии с Африканским союзом», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что 17 октября Лавров обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию на севере Сирии, где Турция ведет операцию против курдских террористов. Министры двух стран, которые являются государствами-гарантами урегулирования ситуации в Сирии, условились о продолжении обмена мнениями, в том числе в контексте подготовки к началу работы конституционного комитета в Женеве.