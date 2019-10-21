Названы сроки открытия памятника Примакову у здания МИД РФ

Москва, 21 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал открытие памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову на следующей неделе. Об этом он заявил на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

Памятник Примакову появится на Смоленской площади, напротив здания министерства иностранных дел.

«Отмечу событие, которое произойдет буквально через неделю, — констатировал глава внешнеполитического ведомства. — Имею в виду открытие памятника Евгению Максимовичу Примакову в сквере напротив здания министерства иностранных дел».

Лавров напомнил, что в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН открылась выставка, которая посвящена бывшему министру иностранных дел СССР Андрею Громыко. Министр констатировал, что в течение года проводились и будут проводиться документальные экспозиции, а также вечера памяти.

«Их цель — не просто отдать должное нашим старшим товарищам, чьи достижения уже вошли в учебники по дипломатии и международным отношениям, — подчеркнул глава МИД РФ, — но и не менее важно обеспечить преемственность поколений».

Также на встрече Лавров заявил, что Москва на предстоящем саммите Россия — Африка выступит за решение проблем континента силами его стран, без внешнего вмешательства.