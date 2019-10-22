Американские войска активно выводят свои силы с территории Сирии

Дамаск, 22 октября. Силы США продолжают выводить свои силы с сирийской территории, эвакуировать базы и перемещать военную технику в направлении Ирака. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Военный конвой американской армии, состоящий из нескольких транспортных средств, был выведен из районов Алеппо и Ракки, проехал через провинцию Хасака в направлении Ирака в сопровождении нескольких военных вертолетов США.

Американские оккупационные силы выехали колонной из более чем 100 грузовиков в направлении города Камышлы — как предполагается, с целью завершения эвакуации баз вооруженных сил США.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Местные источники сообщили, что механизмы, введенные американскими оккупационными силами на сирийскую территорию, направились в Джабал Абдул Азиз, к юго-западу от Хасаки, в 45 км для эвакуации складов из американских пунктов и центров.

Американские оккупационные силы также уничтожили свои штабы в деревне Касрк на дороге в Тамр аль-Камышли, а также у подножия горы Абдул Азиз в западной части Хасаки перед выводом войск.

С начала турецкой военной операции на сирийской территории оккупационные силы переправили сотни солдат и военной техники из нескольких районов Сирии в Ирак через незаконные коридоры и аэропорты.

В начале октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо- востоке САР. В понедельник Эспер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность оставить часть своего воинского контингента на севере Сирии для защиты региона, в том числе нефтяных месторождений, от группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.