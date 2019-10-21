Бои между армией Турции и курдами-террористами идут в окрестностях Рас-аль-Айна

Дамаск, 21 октября. Боестолкновения между турецкой армией и курдами-террористами из «Демократических сил Сирии» (SDF) идут в деревне Ум-Ашба в окрестностях Рас-аль-Айна. Об этом сообщает корреспондент Al Ikhbariya Syria (гостелевидение Сирии).

«В деревне Ум-Ашба в сельской местности Рас-аль-Айна произошли столкновения между турецкими силами и группировками SDF», — сообщил телеканал.

Также в сообщении репортера отмечается, что турецкие войска сжигают шины в туннелях в Рас-аль-Айне.

Ранее сообщалось, что турецкие войска и союзные Анкаре формирования вошли в Рас-аль-Айн, расположенный на севере сирийской провинции Хасака. По данным информагентства SANA, это произошло почти сразу после того, как оттуда эвакуировались курдские боевики из Отрядов народной самообороны (YPG).

Напомним, 17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские боевики должны отойти от планируемой 30-километровой зоны безопасности. В случае, если это условие не будет выполнено, Анкара продолжит боевые действия вплоть до полного отвода террористов.

Антитеррористическая операция Турции на севере Сирии стартовала 9 октября. Турецкая армия открыла боевые действия с авиаударов по городу Рас-аль-Айн.

Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что действия ВС Турции направлены на уничтожение террористической угрозы в приграничной зоне двух стран и ее освобождение от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Их Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.