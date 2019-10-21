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Легкомоторный самолет рухнул в Бразилии, есть жертвы

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Легкомоторный самолет рухнул в Бразилии, есть жертвы

Бразилиа, 21 октября. Легкомоторный самолет рухнул в столице бразильского штата Минас-Жерайс — Белу-Оризонти. Об этом сообщил в понедельник информационный ресурс UOL со ссылкой на спасательную службу.

Согласно информации телевизионного канала Globo, при крушении погибли три человека. Еще трое получили различные травмы и ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

Отмечается, что воздушное судно рухнуло прямо на припаркованные на улице машины, после чего они загорелись.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе четыре единицы пожарных машин.

Напомним, в апреле другой легкомоторный самолет упал на этой же улице города, расположенной неподалеку от воздушной гавани. Тогда в результате авиакатастрофы погиб пилот.

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Источник: UOL
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