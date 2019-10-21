Легкомоторный самолет рухнул в Бразилии, есть жертвы

Бразилиа, 21 октября. Легкомоторный самолет рухнул в столице бразильского штата Минас-Жерайс — Белу-Оризонти. Об этом сообщил в понедельник информационный ресурс UOL со ссылкой на спасательную службу.

Согласно информации телевизионного канала Globo, при крушении погибли три человека. Еще трое получили различные травмы и ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

Avião de pequeno porte cai em Belo Horizonte e deixa três mortos. https://t.co/3r4Jds2XTS — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) October 21, 2019

Отмечается, что воздушное судно рухнуло прямо на припаркованные на улице машины, после чего они загорелись.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе четыре единицы пожарных машин.

Напомним, в апреле другой легкомоторный самолет упал на этой же улице города, расположенной неподалеку от воздушной гавани. Тогда в результате авиакатастрофы погиб пилот.