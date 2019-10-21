Клинцевич объяснил, почему РФ может повлиять на исход операции против курдов-террористов

Москва, 21 октября. Россия смогла завоевать авторитет в решении конфликтных ситуаций, поэтому западные СМИ заявили о решающей роли страны в исходе противостояния между Турцией и курдами-террористами в Сирии. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что члены мирового сообщества доверяют Москве, так как она не раз подтверждала свою приверженность принципам дипломатического урегулирования. По словам Клинцевича, «Россия имеет реальный авторитет и влияние на международной арене».

«Наша страна всегда использует тезис «мы за мир во всем мире», а этот тезис самый устойчивый и надежный. Если его правильно формировать, то можно прийти к компромиссу и спокойствию. Я думаю, что эксперты именно поэтому так говорят», — сказал сенатор в беседе с корреспондентом iReactor.

Он напомнил, что Россия всегда выполняла обещания, что позволило ей получить статус наиболее компетентного в урегулировании конфликтных ситуаций государства. Как заметил Клинцевич, Москва максимально убедительно ведет разговоры о мирном урегулировании, именно поэтому «с Россией соглашаются и ведут переговоры».

«Россия, договорившись, никогда и никого не обманула, а это очень важно», — резюмировал Клинцевич.

Напомним, ранее CNN опубликовало материал, в котором говорилось о лидирующей роли России в Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира» против курдских бандформирований. В статье особое внимание обращается на то, что соглашение о временном перемирии на севере ближневосточной республики не является полноценным. Срок перемирия истекает в день встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. С точки зрения американских аналитиков, именно после этой встречи, которая пройдет 22 октября в Сочи, станет известно, как дальше будут развиваться события в Сирии.

Авторы материала уверены, что Россия сможет предотвратить рост напряженности в Сирии. Москва намного надежнее Вашингтона в вопросах, касающихся урегулирования кризисной ситуации.

Напомним, Турция 9 октября объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Главная цель — создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы. Операция направлена на борьбу с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1. 17 октября встретились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский вице-президент Майк Пенс. Было принято решение приостановить турецкую операцию на 120 часов. За этот промежуток времени курдским террористам необходимо уйти из планируемой «безопасной зоны», протяженность которой составляет порядка 30 км.

1 Организация запрещена на территории РФ.