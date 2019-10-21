Лавров обозначил позицию России по решению проблем стран Африки

Москва, 21 октября. Москва на предстоящем саммите Россия — Африка выступит за решение проблем континента силами его стран, без внешнего вмешательства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

Министр подчеркнул, что теме африканских конфликтов на предстоящем саммите в Сочи будет уделено особое внимание. Обозначая позицию России по данному вопросу, он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина — Москва будет поддерживать «африканский подход к африканским проблемам».

Лавров подчеркнул, что РФ никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда африканским странам решения пытались навязывать извне.

«Мы будем всегда добиваться, чтобы международное сообщество содействовало выполнению тех решений, которые принимаются самими африканцами», — заключил министр.

Напомним, президент РФ впервые озвучил инициативу проведения форума Россия — Африка на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. В феврале он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета был назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В мероприятии, которое пройдет 23-24 октября в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента. Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании.

Президент РФ рассчитывает, что представители бизнеса из Африки привезут на саммит в Сочи солидный пакет предложений по расширению сотрудничества стран континента с Россией. Ранее генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев сообщил о планах Египта создать российскую промзону в рамках сочинского форума.