Политолог поздравил Украину с получением «бесплатных» списанных катеров из США

Украина получает от США списанные американские катера в ущерб своим пока еще действующим производственным мощностям. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Катера для Украины

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, которые были переданы Соединенными Штатами Украине в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.

«Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки», — говорится в сообщении украинских ВМС.

В 2018 году американская береговая охрана на церемонии с участием бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко в Балтиморе передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island.

«Личное достижение» Порошенко

Как отметил Артем Журко, эпопея с передачей двух катеров которая длилась без малого пять лет окончена.

«Я думаю, можно поздравить украинцев со столь грандиозным событием. И неважно, что первоначально главком украинских ВМС Игорь Воронченко отправлял своих людей в Европу на переговоры о покупке полноценных боевых, но подержанных кораблей НАТО. И история эта закончилась ничем. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок, урвать два катера — это тоже неплохо. В первую очередь по части пропаганды. Ну и, конечно же, нельзя не согласиться с экс-президентом Порошенко, который записывая передачу катеров в свои личные заслуги, уже успел порадоваться «успешному завершению амбициозных договоренностей с американскими союзниками», — пояснил Артем Журко.

По мнению эксперта, украинские амбиции теперь выглядят куда нагляднее, учитывая, что в распоряжение Украины было передано два отслуживших свой срок катера, а не резиновые лодки. Уровень взаимоотношений Украины с главным военным союзником действительно вырос, с сарказмом замечает политолог.

«И можно, конечно же, верить в радостные сообщения СМИ о том, что передача катеров есть не что иное, как военная помощь. Это как бы подразумевает, что корабли переданы бесплатно. И даже Воронченко подтверждал, что это действительно так, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет Украины. И тем не менее, по сообщениям Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизация и обучение украинских военных моряков составляет около десяти миллионов долларов. Все это очень похоже на очередной украинский реверанс в сторону США, когда единственным выгодополучателем остаются американцы», — добавил Артем Журко.

Эксперт напомнил, что похожая ситуация была, когда в ущерб отечественным производителям на Украину поставлялись американские локомотивы или пенсильванский уголь. Теперь Украина, до сих пор имея в наличии производственные мощности полного цикла по производству плавсредств схожего типа, платит деньги за два списанных катера, надеясь на то, что они могут представлять из себя что-то серьезное.

«Подводя итог этой сделки, можно сделать вывод, что это скорее всего лишь старый долг прошлой власти, под которым она подписалась перед американским другом. Но расхлебывать это придется уже новой. России вряд ли можно о чем-то беспокоиться в ближайшие годы по части безопасности», — заключил Артем Журко.

В свою очередь в Государственной думе ранее пообещали оставить Североатлантический альянс «без зубов» в случае провокаций в Керченском проливе. Если корабли НАТО попытаются силой обеспечить проход украинских судов, то для них это будет иметь неприятные последствия.