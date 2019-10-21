Отряд кораблей Балтийского флота совершил деловой заход на Кипр

Москва, 21 октября. Отряд кораблей Балтийского флота совершил деловой заход в кипрский морской порт. Об этом сообщил глава пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», а также морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» 1 октября покинули военную гавань Балтийска и направились в Индийский океан в рамках дальнего морского похода.

«Отряд кораблей Балтийского флота зашел для пополнения запасов в порт Лимассол. Этот заход является первым по счету с начала дальнего похода. За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль», — пояснил Мартов.

Он также добавил, что на сторожевом корабле и судах обеспечения находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. В рамках похода отряд кораблей Балтийского флота примет участие в российско-индийских учениях «Индра-2019», которые будут проходить с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.