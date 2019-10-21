Сирийцы на фоне операции Турции против курдов-террористов забросали камнями военных США

Дамаск, 21 октября. Жители сирийского города Камышлы на фоне операции Турции против курдов-террористов забросали колонну американских военнослужащих камнями и помидорами.

По данным издания «Хавар», таким образом сирийцы выразили свое отношение к «малодушному решению США» вывести свои войска из района в связи с проводимой там операции «Источник мира».

13 октября глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Штаты начинают вывод около тысячи военнослужащих с севера Сирии. 16 октября силы западной коалиции (действующей в САР без разрешения Дамаска. — Прим. ФАН) полностью ликвидировали свою военную базу в районе города Кобани, а также покинули Ракку и Ат-Табку на северо- востоке страны.

В настоящее время турецкие силы приостановили на 120 часов проведение антитеррористической операции. Договоренность об этом была достигнута между Анкарой и Вашингтоном 17 октября. В течение этого времени курдские террористы должны покинуть территорию 30-километровой зоны безопасности, которую турецкие власти хотят создать на границе с Сирией. По замыслу Анкары, туда будут перемещены почти два миллиона сирийских беженцев.

21 октября Эспер заявил, что американские власти подумывают над тем, чтобы оставить часть своих военных на севере САР. По его словам, это необходимо для защиты региона и расположенных на его территориии нефтяных месторождений от запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Напомним, операция Анкары в Сирии была начата 9 октября. Она направлена против курдских террористов и игиловцев. Известно, что курды сотрудничают с ИГ1, выводят недобитых исламистов на территории военных баз США, где те формируют спящие ячейки. Кроме того, курдские террористы оккупировали восточный берег реки Евфрат, где притесняют местное население — суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.