Выход США из Договора по открытому небу может привести к необратимым последствиям

Военный аналитик Андрей Красноперов уверен, что выход США из Договора по открытому небу приведет к слому мировой системы безопасности.

Ранее экс-глава Госдепартамента США Джордж Шульц, бывший руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в интервью газете Wall Street Journal заявили, что выход Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой Вашингтона.

Так, возможность совершать облеты стран-участниц Договора была одной из важнейших составляющих разведывательной деятельности США и их союзников, так как позволяла следить за развитием военной отрасли Российской Федерации.

«Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном напряженные, Договор по открытому небу помогает сохранить меры прозрачности и доверия… Такой выход будет серьезной ошибкой. Он подорвет доверие между США и Россией и поставит в опасность американских союзников», — отмечает издание.

Комментируя статью Wall Street Journal, российский военный аналитик, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что размышления о возможном выходе из Договора по открытому небу стало следствием слома ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

«США вообще выходят из всего подряд, причем сейчас это происходит по инерции. Они вышли из договора РСМД просто потому, что у них выхода не было. Дело в том, что ракету они уже сделали, просто не могли ее легализовать. Поэтому они срочно вышли из ДРСМД и через какое-то время провели испытания ракеты Tomahawk с наземной пусковой установки. Значит они до этого ее разрабатывали, испытывали. Сейчас же, когда они задумались о выходе из Договора по открытому небу, они просто не хотят нам показывать то, что у них происходит. Ведь если действует открытое небо, значит не только мы им даем доступ к своим территориям, но и они обязуются давать доступ к своим. Это же обоюд», — поясняет эксперт.

Вбрасывая в мировой информационное пространство сообщения о возможном выходе США из Договора по открытому небу, Вашингтон наблюдает за реакцией международного сообщества. При этом Соединенные Штаты явно дают понять, что страна занимается разработками, о которых Российской Федерации как участнику договора знать не обязательно.

«Они идут на это сознательно, значит хотят на какой-то период что-то скрыть, а потом действие договора может восстановиться и все будет нормально. Но именно сейчас им нужно что-то скрыть от нас, от наших глаз, как это было с ракетой среднего радиуса действия. Вполне может получится так, что они намерены строить заводы по производству новых ядерных боеголовок или что-то в этом роде. Они ведь ломают все предыдущие договоренности, и следующий этап у них будет выход из СНВ-III. Это планомерный слом международной системы безопасности и стабильности. Но все эти действия могут привести к необратимым последствиям», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.