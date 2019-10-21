Врач рассказала, как пользоваться смартфоном без вреда для зрения

Москва, 21 октября. Врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, как правильно пользоваться смартфоном или любим другим гаджетом, чтобы не наносить существенного вреда зрению.

Всемирная организация здравоохранения выступила с несколько пугающим сообщением: по данным специалистов, через 30 лет половина жителей планеты будут близорукими. Офтальмолог отметила, что эту проблему называют эпидемией века, и посоветовала своевременно обращаться к офтальмологам.

«До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона, — подчеркнула она в эфире «Радио 1». — Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза».

Одной из главных причин ухудшения зрения у современных людей она назвала смартфоны. К особо опасным привычкам она отнесла чтение с экрана телефона с близкого расстояния, а также неправильное освещение или позу человека. По словам специалиста, это приводит к перегрузке мышц, которые отвечают за работу вблизи. Врач также отметила, что синий свет от дисплея может привести к макулодистрофии: так называется заболевание, при котором поражается сетчатка глаза.

Офтальмолог дала совет, как пользоваться смартфоном без вреда для зрения. По ее словам, необходимо соблюдать режим зрительной нагрузки и не спать рядом со смартфоном. Она добавила, что если человеку приходится постоянно пользоваться гаджетом, то следует как можно чаще отвлекаться от экрана и смотреть вдаль.

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