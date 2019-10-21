СМИ2 и AdIndex запустили серию подкастов о перспективах медиарынка

Москва, 21 октября. Новостной агрегатор СМИ2 и AdIndex запустили серию подкастов о будущем медиарынка, говорится в пресс-релизе компании.

В первом выпуске авторы расскажут о том, почему СМИ могут зарабатывать только под своим брендом, что придет на смену традиционным медиа. По словам директора по развитию СМИ2 Юрия Синодова, подкаст будет способствовать росту отрасли.

Главный редактор AdIndex Татьяна Науменко отметила, что монетизация для СМИ является больной темой. Сейчас денежные потоки идут через соцсети и IT-платформы, поэтому медиарынку приходится подстраиваться под текущие условия.

Ранее сообщалось, что «Невские новости» поднялись в рейтинге русскоязычных медиаресурсов. Издание входит в тройку самых цитируемых СМИ Петербурга.