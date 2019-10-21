Ученый рассказал об опасности исчезновения антибиотиков

Человечество может столкнуться с исчезновением действующих антибиотиков. Об этом заявила замглавы министерства здравоохранения России Татьяна Семенова.

«Сегодня это уже почти выходящая из-под контроля тема во всех государствах», — отметила она в ходе V Армяно-российского форума по здравоохранению.

Руководитель лаборатории молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии РАН, доктор химических наук Константин Мирошников в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о возможности исчезновения действующих антибиотиков и мерах предотвращения этого.

«Проблема эта есть, уже лет двадцать. Все больше становится разновидностей болезнетворных микробов, которые устойчивы к разным типам антибиотиков», — констатировал эксперт.

Однако на текущий момент данная проблема не стоит остро.

«Пока что чего-то такого ужасного, что называется панрезистентными (то есть устойчивыми ко всем антибиотикам) микроорганизмами, не встречалось. Все-таки антибиотиков очень много и что-нибудь всегда можно подобрать», — указал ученый.

Но тем не менее применение антибиотиков подразумевает ряд нюансов.

«Во-первых, чем новее и моднее антибиотик, тем он дороже. Во-вторых, часто не бывает времени, если инфекция протекает остро».

Из-за этого применение антибиотиков не всегда бывает достаточно точным, и таким образом формируется резистентность микроорганизмов к этим лекарствам.

«Было выявлено определенное количество болезнетворных микробов, которые наиболее опасны, наиболее быстро приобретают устойчивость к антибиотикам», — отметил Мирошников.

Чтобы бороться с этим, необходимо грамотно и профессионально подходить к лечению инфекционных заболеваний.

«Важно разумное варьирование антибиотиков, проверка каждого конкретного случая. Если у человека обнаружена инфекция, необходимо проверить, какой антибиотик будет действовать на пациента эффективнее всего, — пояснил собеседник ФАН. — Но это, опять же, потеря времени и денег, да и не все врачи к этому приучены».

Он также указал на призывы Всемирной организации здравоохранения к ответственному использованию антибиотиков.

«Нельзя назначать антибиотики для профилактики. Не следует назначать их наобум. Нельзя применять их в таких областях, где требуется их многотонное использование, в том же сельском хозяйстве».

Наука не стоит на месте, и проблема резистентности к антибиотикам активно изучается.

«В длительной перспективе возможна разработка чего-то принципиально нового — других препаратов с иным принципом действия», — заметил химик.

Не все существующие сейчас антибиотики используются в медицине.

«Есть антибиотики резерва, наиболее мощные и наиболее современные. В оборот их пускать не слишком спешат», — рассказал врач.

Антибиотики резерва смогут применяться в случае возникновения полной устойчивости к уже существующим препаратам.