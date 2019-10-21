Эксперт уличил курдов-террористов в сотрудничестве с ИГ на территории Сирии

Москва, 21 октября. Урегулирование вооруженного конфликта в Сирии невозможно, пока остается курдская угроза, считает доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал действия Турции, которая дала курдским террористам 35 часов на то, чтобы покинуть север Сирии.

По словам эксперта, в ходе гражданской войны курды захватили огромные территории сирийского государства, включая нефтяные месторождения, прибыль с которых была направлена на дальнейшую экспансию. При этом они активно сотрудничали с другими боевиками. Одним группировкам курды давали возможность безопасно пройти через свои территории, другим позволяли воевать в своих рядах, с третьими обменивались информацией. А продвигаемый курдскими террористами сепаратизм является серьезной преградой на пути политического урегулирования в САР.

«Турция пресекает откровенный сепаратизм и разжигание новых угроз антитеррористической операцией на севере Сирии. Урегулирование сирийского конфликта невозможно, пока в стране остаются вооруженные формирования, планирующие откалывать автономии в свою пользу», — пояснил Перенджиев порталу «Экономика сегодня».

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.