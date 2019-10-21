«Милан» нацелен на игрока ЦСКА

Москва, 21 октября. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич интересен «Милану». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, итальянский клуб следит за хорватским футболистом уже больше года и может предложить за него 25 млн евро в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что в ЦСКА не планируют продажу 22-летнего игрока и в будущем рассчитывают выручить больше денег с его трансфера. В то же время для «Милана» кандидатура Влашича является одной из приоритетных. Итальянский клуб пытался подписать его еще летом, однако на тот момент «Эвертон» уже достиг соглашения с ЦСКА о переходе футболиста.

Влашич выступал в прошлом сезоне за «армейцев» на правах аренды, а прошедшим летом был выкуплен у английского клуба за 16 млн евро. В текущем сезоне на его счету 15 матчей, пять голов и четыре результативных передачи. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 20 млн евро.