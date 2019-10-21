Мастер горного участка арестован по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

Красноярск, 21 октября. Мастер горного участка ООО «Сисим» Евгений Александров — один из подозреваемых по делу о прорыве дамб в Красноярском крае — арестован на два месяца. Такое решение принял Железнодорожный суд Красноярска.

Следствие полагает, что Александров не проконтролировал ремонт дамб и не обеспечил безопасные условия работникам.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 декабря 2019 года включительно», — объявила судья Марина Попцова.

В понедельник также был арестован начальник участка компании «Сисим» Андрей Еганов. Он будет находиться в СИЗО №1 Красноярска.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв технологического водоема золотодобывающей артели, затопило два общежития временного типа, пишет «Ридус». Грязевая волна достигала в высоту почти пяти метров.

Как стало известно впоследствии, при чрезвычайном происшествии в Курагинском районе оказались разрушенными пять незаконно возведенных дамб. Прорыв начался с самой верхней, а потом движущийся поток воды по цепочке разрушил еще четыре незаконных сооружения.

В результате случившегося погибли 15 человек. Федеральное агентство новостей опубликовало список жертв ЧС. Без вести пропали шесть человек, одного из них нашли накануне. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ.

В Росприроднадзоре впоследствии заявили о намерении проверить работу российских золотодобывающих компаний, а также всех гидротехнических сооружений в стране, передает Infox.ru.

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить внимание на нужды пострадавших при ЧП.