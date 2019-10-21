Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Депутат Рады призвал отправить Соловьева в тюрьму

1 221
0 Оставить комментарий

Депутат Рады призвал отправить Соловьева в тюрьму

Киев, 21 октября. Народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко хочет добиться, чтобы российскому телеведущему Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Италии. Для этого он направил заявление в Генпрокуратуру Украины.

По мнению Гончаренко, запрет на въезд нужно ввести из-за высказываний Соловьева «о территориальной целостности Украины».

«Владимира Соловьева не на Комо, а в тюрьму!» — заявил украинский депутат.

Гончаренко осознает, что заявление подает в органы Украины, значит, и следствие должно вестись в этой стране. При этом депутат Рады уверен, что Генпрокуратура Украины сможет направить в Италию запрос, на основании которого Соловьева лишат вида на жительство.

«Также возбуждение дела будет способствовать внесению Соловьева в санкционные списки», — отметил Гончаренко.

По словам депутата Верховной рады, его цель — сделать так, чтобы тележурналист не выезжал из России, передает «Царьград».

«Пусть себе в Самаре дачу строит, а не в Италии», — подчеркнул Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса, передает НСН. В течение недели телеведущий провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд, что стало новым мировым рекордом, пишет «АиФ». Как рассказал Соловьев, для фиксации рекорда ему потребовалось находиться в эфире пять дней подряд по пять часов в сутки.

infox - new
Источник: Царьград
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров