Депутат Рады призвал отправить Соловьева в тюрьму

Киев, 21 октября. Народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко хочет добиться, чтобы российскому телеведущему Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Италии. Для этого он направил заявление в Генпрокуратуру Украины.

По мнению Гончаренко, запрет на въезд нужно ввести из-за высказываний Соловьева «о территориальной целостности Украины».

«Владимира Соловьева не на Комо, а в тюрьму!» — заявил украинский депутат.

Гончаренко осознает, что заявление подает в органы Украины, значит, и следствие должно вестись в этой стране. При этом депутат Рады уверен, что Генпрокуратура Украины сможет направить в Италию запрос, на основании которого Соловьева лишат вида на жительство.

«Также возбуждение дела будет способствовать внесению Соловьева в санкционные списки», — отметил Гончаренко.

По словам депутата Верховной рады, его цель — сделать так, чтобы тележурналист не выезжал из России, передает «Царьград».

«Пусть себе в Самаре дачу строит, а не в Италии», — подчеркнул Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса, передает НСН. В течение недели телеведущий провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд, что стало новым мировым рекордом, пишет «АиФ». Как рассказал Соловьев, для фиксации рекорда ему потребовалось находиться в эфире пять дней подряд по пять часов в сутки.