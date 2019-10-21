Посольство РФ опровергло заявление главы контрразведки Чехии о сети агентов

Прага, 21 октября. Посольство Российской Федерации не имеет никакого отношения к раскрытой чешской контрразведкой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы, о чем заявил в понедельник глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка. Об этом сообщили журналистам в понедельник в дипломатическом представительстве России.

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

«Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети», — передает ТАСС слова представителя дипмиссии.

Напомним, Коуделка выступил ранее в понедельник на конференции по вопросам безопасности в Палате депутатов Чехии с заявлением о том, что его ведомство, курирующее работу национальной контрразведки, раскрыло и ликвидировало агентурную сеть, якобы сформированную российскими спецслужбами. По словам директора ведомства, она финансово поддерживалась российским посольством в Праге.

Кроме того, он указал, что данная информация будет включена в традиционный отчет о работе чешской контрразведки за прошедшие 12 месяцев. Коуделка пообещал, что открытая для общественности часть отчета будет опубликована до конца нынешнего года.