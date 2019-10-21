Чем Бенгази отличается от Триполи

Спецкоры Федерального агентства новостей (ФАН) поделились первыми впечатлениями с подконтрольных ЛНА территорий.

РАБОТАТЬ НЕ МЕШАЮТ

Пожалуй, самым значимым отличием для нас стал тот факт, что здесь нам никто не мешает работать. В отличие от Триполи. На территориях подконтрольных ПНС мы просто не могли работать нормально, потому что там ни мухабарат, ни полиция, ни местный МИД никакой реальной власти не имеют. Там целиком и полностью всё во власти террористов.

Мухабарат выдавал нам разрешения на съёмки, но когда мы приезжали на место — нас встречали хмурые вооружённые бандиты в гражданском или военной форме, которым было плевать на бумаги от мухабарата, они просто говорили нам: «Здесь снимать запрещено!».

Спикеры от нас просто убегали, срочно выдумывая себе какие-то дела, а наши сопровождающие от мухабарата, не смотря на наличие у них оружия, были бессильны перед захватившими их город бандитами. То, что мы умудрились там снять — жалкие крохи по сравнению с тем, что можно было сделать, не будь постоянного давления и препятствия со стороны местных представителей администраций и наслаждающихся властью террористов всех мастей.

В Бенгази же нас сразу встретил Халифа аль-Обейди, глава пресс-службы ЛНА, который взял нас под своё «крыло». В течение пары дней нам подготовили разрешение на съёмки, действующее не в конкретных районах, а по всему городу и даже в пригороде. Нам выделили машину и сопровождающих — ребят, которые постоянно с нами общаются, во всём помогают. Многие местные жители знают наших помощников, здороваются с ними, обмениваются новостями.

Это вообще нонсенс для нас после того, что мы видели в Триполи и Мисурате. Там обычные жители озираются по сторонам, прежде чем что-то сказать журналистам, да и то — не на камеру. А уж если они замечали, что нас сопровождают — и вовсе сразу разворачивались и уходили, потому что запуганы, боятся, что у них будут проблемы.

На территории, подконтрольной ЛНА, — наоборот. Полицию, мухабарат и военных люди хорошо знают и ни капли не боятся, потому что видят в них защиту, а не угрозу для жизни. Военные тут активно помогают восстанавливать город. Мы снимали Старый Город, там некоторые жители уже возвращаются в дома, делают ремонт. Наши сопровождающие спрашивали у них, всё ли необходимое выделил им муниципалитет для ремонта? Спрашивали, как продвигается ремонт, нет ли нужды в чём-либо, нужна ли помощь. И это была не показуха на камеры, мы это случайно заметили — снимали разрушенные дома, отошли метров на 30-40, вернулись, а наш переводчик краем уха услышал разговор и перевёл нам.

ГОРОД ВОССТАНАВЛИВАЮТ

В Триполи и Мисурате тоже есть пострадавшие от военных действий здания, но если сравнивать с Бенгази — то там их очень мало. И тем не менее, ими никто не занимается. Большинство разрушенных зданий в Триполи — ещё со времён свержения Каддафи. Так и стоят. Никто их даже не пытается восстанавливать. Оккупировавшим эти территории террористам не до этого, они думают о собственных карманах, а не о мирных людях. А в Бенгази строительство и восстановление города идёт повсюду.

Даже Старый Город, наиболее пострадавший от боев и разрушенный едва ли не полностью — и тот постепенно восстанавливается и заполняется людьми. Во всех остальных районах — жизнь кипит, стройка идёт. Жилые дома, магазины, школы, больницы, даже стадион огромный строят. Мы пару раз проезжали мимо, заснять ещё не успели, но видели, что там краны не просто стоят, как в Триполи, а работают. И это при том, что город был практически полностью разрушен! И освободили его только в 2017 году!

А в Триполи и Мисурате с октября 2011 года не делается ничего для людей. Постоянные перебои со светом, связью, водой. Там на каждой улице — тарахтит несколько десятков генераторов, а в Бенгази мы ещё ни одного генератора на улице не видели, потому что тут люди не знают, что такое проблемы со светом или водой.

В общем, разница просто огромная! Бенгази колоссально отличается от Триполи! Работать тут одно удовольствие: наши просьбы слышат, нам не мешают, общаться с людьми не запрещают, снимать можно всё, никаких ограничений и возмущений со стороны непонятных вооружённых личностей (потому что тут террористов нет), сами жители приветливые, не запуганные, от камер не шарахаются.