В ОП РФ призвали вернуть «жертвам перестройки» потерянные накопления

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил включить в социальную льготную систему России «жертв перестройки». В Общественной палате предложили вернуть этим людям их вклады, которые они держали в Сберегательном банке СССР и потеряли из-за гиперинфляции и «шоковой терапии». Причем — потерянные накопления граждан должны быть в современном эквиваленте.

«Перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов человек. Сильнее всего от развала страны и духовно, и физически пострадали граждане, которым в 1989-1991 годах было по 24-25 лет. Масса людей была лишена привычных жизненных ориентиров и устоев. Сильнейший стресс приводил к тому, что многие граждане спивались, попадали в психиатрические лечебницы, тюрьму, заканчивали жизнь самоубийством. На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Они пережили разгул преступности на улицах, скудный достаток, потерю стабильности. Все это не могло не сказаться на здоровье населения. В стране в этот период было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность. Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания. В связи с тем, что именно государство в лице тогдашнего руководителя страны Михаила Горбачева нанесло громадный ущерб моральному и физическому здоровью жертв перестройки, считаю необходимым реализовать меры социальной поддержки данной категории граждан — в полном объеме», — заявил Чернышов.

Он призвал признать «жертв перестройки» социальной категорией и предоставить им льготы, в первую очередь — в области здравоохранения.

«Правильная инициатива. Но не надо разбивать по возрасту. У нас есть главный держатель реестра «жертв перестройки» — это Сбербанк России. Конкретные жертвы перестройки — это люди, которые в Советском Союзе скопили на две «Волги» и остались ни с чем. А почему они копили? Потому что верили государству. У меня таких примеров много», — заметил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Артем Кирьянов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он предложил считать «жертвами перестройки» людей, которые потеряли в Сбербанке СССР «хотя бы тысячу рублей».