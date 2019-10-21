Поклонскую не пустили в Японию

Симферополь, 21 октября. Власти Японии без объяснения причин отказались выдавать визу депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая собиралась посетить Страну восходящего солнца как турист.

По словам парламентария, она подавала документы в японское посольство, откуда они были направлены прямиком в МИД островного государства. Чиновники в Токио очень долго рассматривали заявку, после чего вернули ее с отказом, никак при этом не аргументировав свое решение.

«Мы должны быть открыты и иметь возможность коммуницировать для установления истины. На дворе XXI век, а не ушедшие в историю времена «железного занавеса», — рассказала Поклонская РИА Новости.

Отметим, что Поклонская прежде работала прокурором Крыма, а Япония не признает факт воссоединения полуострова с Россией. В 2014 году Токио ввел ряд санкции против РФ, в том числе визовые. Под ограничения попали бывший президент Украины Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, депутат ГД Наталья Поклонская и многие другие. Россия приняла ответные меры и запретила въезд ряду японских граждан.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.