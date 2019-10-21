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Москва настроена на продолжение диалога с Пхеньяном, заявила Матвиенко

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Москва настроена на продолжение диалога с Пхеньяном, заявила Матвиенко

Москва, 21 октября. Россия намерена продолжать конструктивный диалог и совместную работу с Северной Кореей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном.

По словам Матвиенко, визит Пак Тхэ Сона в Россию свидетельствует о серьезном настрое Пхеньяна на продвижение сотрудничества с Москвой.

«Со своей стороны хочу подчеркнуть, что и в нашей стране имеется такой же настрой», — заверила спикер Совета Федерации.

В этом году, как отметила Матвиенко, для делегации КНДР была подготовлена очень насыщенная программа, которая поможет политикам из Северной Кореи лучше понять происходящие в России процессы, а также ознакомит делегатов с богатой историей и культурой страны.

Спикер Совфеда напомнила, что в 2018 году российская делегация совершила рабочую поездку в Северную Корею. Этот визит, по ее словам, парламентарии до сих вспоминают с теплотой. Отметила она и состоявшиеся тогда переговоры с Ким Чен Ыном. 

«Была очень интересная, очень содержательная беседа. Она мне запомнилась», — заключила она. 

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Источник: ТАСС
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