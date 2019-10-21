Волонтеры Национального центра помощи пропавшим детям начали учения. ФАН-ТВ

В подмосковном Центре спортивной подготовки открылись учения подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Теоретические и практические занятия продлятся три дня — с 21 по 23 октября. В обучении примут участие представители Российского университета спецназа, а посетят его более 70 участников, в том числе волонтеры Калужской, Саратовской областей, республики Мордовия.

Первый день посвятили теории: тренинги и семинары в разгаре уже сейчас и продлятся до позднего вечера. А следующие двое суток волонтеры и специалисты посвятят практическим занятиям по проведению розыскных мероприятий, обращению со снаряжением и другим полевым работам.

Владимир Саценко, старший инструктор Российского университета спецназа, отметил, что для спасателей одинаковую ценность имеют моральные качества и уровень подготовки:

«Вы делаете богоугодное дело. Вы ищите пропавших детей. Мы, как специалисты, пытаемся вам в этом помочь. Вы должны действовать с высокой моральной готовностью, с желанием помочь, но — профессионально», — подчеркнул Саценко.

Отметим, что спасателям-волонтерам на время учений предоставлена база «Сатурн». Ее Национальному центру выделило Министерство спорта. Как отмечают сотрудники Центра, этот комплекс обладает всем необходимым для проведения подобных учений.