Турецкий дрон атаковал курдов-террористов в Сирии в ответ на провокацию с их стороны

Дамаск, 21 октября. Четверо курдов-террористов погибли при ударе турецкого беспилотного летательного аппарата в районе города Айн-Исса в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщили арабские СМИ.

Турецкий дрон нанес удар по автомобилю, в котором передвигались бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF), в ответ на провокации со стороны курдских вооруженных формирований.

Кроме того, по этой же причине протурецкие силы вынуждены были атаковать несколько деревень в районе Айн-Исса.

Антитеррористическая операция Анкары против курдов-террористов на севере Сирии началась 9 октября. Ключевой целью кампании является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую террористы используют для перемещения боеприпасов.

Операция «Источник мира» ведется против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). На деле же вооруженные формирования включают боевиков ИГ1 в свои ряды, а также грабят и убивают мирных жителей на захваченных ими территориях.

На встрече, прошедшей 17 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.