«Квартал 95» вступился за хор имени Веревки после скандальной песни о пожаре

Киев, 21 октября. Артисты хора имени Веревки незаслуженно подвергаются информационной атаке на Украине, заявили в пресс-службе студии «Квартал 95».

Критика в адрес хора имени Веревки на Украине посыпалась после того, как артисты исполнили вместе с актером «Квартала 95» песню «Горел дом» («Горила хата»). В композиции есть некая отсылка о пожаре в доме бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

«Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала», — говорится в тексте песни.

Выступление вызвало скандал, после чего художественному руководителю хора имени Веревки Зиновию Коринецу пришлось приносить извинения. С аналогичным заявлением выступил и министр культуры Украины Владимир Бородянский.

Однако в «Квартале 95» напомнили, что главная сфера их деятельности — «острая политическая сатира», даже если это не нравится молодым политика. Представители студии поблагодарили хор имени Веревки и выразили сожаление, что «заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке».

«Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его… Наш юмор — наше главное оружие, — говорится на странице «Квартала 95» в Facebook. — И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом».

Сатирики также «поблагодарили» министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, который заявил о неком отрицательном влиянии номера на инвестиционный климат в стране.

«Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов, — сообщили представители «Квартала 95». — Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас».

Гонтарева в октябре заявила, что ее дом под Киевом сожгли, забросив бутылку с зажигательной смесью. В сентябре она выступила сообщением, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат «преследовать политически и физически».

Ранее глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко отреагировал на скандальный номер студии «Квартал 95» о пожаре в доме Гонтаревой.