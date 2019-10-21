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Специалисты назвали альтернативу антибиотикам

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Специалисты назвали альтернативу антибиотикам

Москва, 21 октября. Лечить бактериальные инфекции можно с помощью бактериофагов — вирусов, которые ликвидируют болезнетворные бактерии за максимально короткий период. Об этом рассказала журналистам доцент ФГАУ «НМИЦ здоровья детей Минздрава» России Марина Вершинина.

По словам эксперта, на сегодняшний день в России зарегистрировано и используется 13 медицинских препаратов на основе бактериофагов, которые помогают победить инфекции. Она отметила, что эффективность эти лекарственные препараты продемонстрировали в гематологии и педиатрии.

Вершинина обратила внимание на то, что у этих препаратов имеется много плюсов. Так, к примеру, они стоят дешевле антибиотиков, а устойчивость микроорганизмов к ним не развивается.

Эксперт отметила, что бактериофаги — это вещества, которые широко распространены в природе. По ее словам, их можно получить в лабораторных условиях, однако в настоящее время препараты остаются «малоизученным биологическим компонентом» даже для специалистов, пишет News.ru.

Как рассказал один из директоров группы российских фармакологических фирм Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам на сегодняшний день наблюдается у 75% россиян из-за беспорядочного применения медицинских препаратов.

Ранее ведущая программы «Жить хорошо» Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет.

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Источник: News.ru
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