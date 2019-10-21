Иран планирует обсудить с РФ отправку своего космонавта на МКС

Тегеран, 21 октября. Иран намерен инициировать переговоры с Россией по поводу отправки своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующее заявление сделал глава Иранского космического агентства Мортеза Барари.

По его словам, в настоящее время на МКС находятся много исследователей из различных стран. Слова Мортеза Барари приводит агентство Mehr.

«Мы также нацелены на то, чтобы в сотрудничестве с другими странами, например, с Россией, изучить возможность отправки космонавта на космическую станцию», — подчеркнул он.

В начале октября появилась информация, что экипаж «Союза», полностью состоящий из россиян, отправится на Международную космическую станцию (МКС) осенью следующего года. По словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, запланированы два запуска, один из которых состоится в апреле или марте 2020 года, и еще один запланирован на осень.