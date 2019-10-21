Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Стамбул, 21 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предпримет шаги в рамках операции против курдов-террористов в Сирии после того, как состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время выступления в Стамбуле.

Президент Турции напомнил, что большая часть из 120 часов, предназначенных для вывода курдских вооруженных формирований из планируемой 30-километровой «зоны безопасности» на границе Турции и Сирии, уже истекла. Он добавил, что планирует обсудить этот процесс с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Завтра у нас будет поездка в Россию, в Сочи. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным и после этого предпримем те шаги, которые необходимы», — цитирует слова Реджепа Тайипа Эрдогана РИА Новости.

При этом президент Турции не уточнил, какие именно шаги будут предприняты.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае невыполнения договоренностей Анкары и Вашингтона по выводу курдов-боевиков из «зоны безопасности» Турция возобновит операцию «Источник мира» через 35 часов.

Напомним, 17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские боевики должны отойти от планируемой 30-километровой зоны безопасности. В случае, если это условие не будет выполнено, Анкара продолжит боевые действия вплоть до полного отвода террористов.

Антитеррористическая операция Турции на севере Сирии стартовала 9 октября. Турецкая армия начала боевые действия с авиаударов по городу Рас-аль-Айн.

Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что действия ВС Турции направлены на уничтожение террористической угрозы в приграничной зоне двух стран и ее освобождение от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Их Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Неоднократно сообщалось, что во время военных действий в Сирии боевики SDF, сотрудничая с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата. Кроме того, курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.