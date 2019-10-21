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Продюсер рассказал, когда Талызина вернется к съемкам фильма о Началовой

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Продюсер рассказал, когда Талызина вернется к съемкам фильма о Началовой

Москва, 21 октября. Актриса Валентина Талызина скоро вернется к работе, рассказал продюсер картины «Буду рядом» Андрей Загорский.

СМИ сообщили ранее о госпитализации Талызиной после микроинсульта. Однако представители артистки и ее дочь заявили, что актриса попала в больницу из-за боли в ноге.

Некоторые источники сообщают, что Талызина проведет в больнице несколько дней. Продюсер Андрей Загорский пояснил ситуацию.

«Слава Богу, что это не был какой-то сильный удар и что все обошлось. Дай Бог ей здоровья, пусть быстрее поправляется. И работать-работать, вперед!» — заявил Загорский, его цитирует агентство «Народные новости».

Он добавил, что у Талызиной много работы. Актриса принимает участие в съемках фильма о певице Юлии Началовой, которая ушла из жизни на пике карьеры. 

Загорский назвал Талызину великой актрисой, которая нужна российскому кинематографу. Продюсер уверен, что артистка быстро пойдет на поправку и вернется на съемочную площадку.

Биографичнская лента «Буду рядом» плсвящена жизни и творчеству Началовой. Сценарий к ленте написал сам Загорский сразу после смерти певицы.

Пиар-директор Началовой Анна Исаева была недовольна перспективами проекта. Но конфликт мирно уладили, и агент присоединилась к съемкам.

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