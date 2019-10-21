В Госдуме раскритиковали лондонское судилище над Ассанжем

Заседание суда по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прошло в Лондоне 21 октября. Его защита попросила отложить слушания по делу на три месяца. Причиной была названа сложность процесса. В итоге по решению суда следующее заседание по экстрадиции Ассанжа пройдет 18 ноября. Подсудимый будет присутствовать по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что, несмотря на взятую стороной защиты передышку, у Ассанжа мало шансов не стать жертвой американского «правосудия».

«Скорее всего, США добьются своего, поскольку Британия является союзником Штатов и американцы имеют непосредственное влияние на государственные и судебные органы Великобритании», — заметил парламентарий.

Помимо намерения продемонстрировать свою волю, для Соединенных Штатов дело Ассанжа имеет особое значение, полагает он.

«Здесь у американцев явная заинтересованность устроить показательный процесс, чтобы пресечь варианты распространения невыгодной им информации. И тем более обнародования секретных данных, которое произвел Ассанж с помощью WikiLeaks», — подчеркнул собеседник ФАН.

Экстрадиция Джулиана Ассанжа Вашингтону будет негативно воспринята как в России, так и в других странах.

«У Ассанжа очень много сторонников. Люди хотят знать правду, и эти действия будут крайне непопулярны во всем мире», — уверен депутат.

Кроме того, является очевидным и искусственный характер дела Ассанжа.

«Все прекрасно понимают, что это политическое судилище, и те обвинения, которые предъявляются Ассанжу, носят надуманный характер и являются просто местью США за то, что он сделал».

Однако даже общественное давление не сможет помочь основателю WikiLeaks избежать американского судилища.

«Прогноз пессимистичный», — резюмировал Морозов.

Ранее отец Ассанжа заявил о тяжелых испытаниях своего сына в британской тюрьме. Мужчина заметно потерял в весе, так как сталкивается «с колоссальными психологическими и физическими страданиями».

Джулиан Ассанж с помощью основанного им сайта WikiLeaks разоблачал незаконные действия американских властей во время военных операций в Ираке и Афганистане. Он был обвинен в 2010 году в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Журналист отрицал все обвинения и называл их политически мотивированными.